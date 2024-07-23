"Николича уволили в Эмиратах, только свистнули — он тут как тут. Пусть бы пришёл Игнашевич — он знает всю команду изнутри, армеец. Есть тот же Бородюк — заслуженный человек. А иностранцы, уезжая, получают такую неустойку, что потом пару гостиниц откроют где-нибудь в Сербии и будут наслаждаться жизнью", - приводит слова "Чемпионат".
Перед началом этого сезона московский ЦСКА после увольнения Владимира Федотова возглавил сербский специалист Марко Николич. Главным тренером другой московской команды - "Спартака" - стал ещё один специалист из Сербии, Деян Станкович. Второй сезон у руля московского "Динамо" проведёт чешский тренер Марцел Личка. В сезоне-2023/24 бело-голубые под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России.
Лосев - об иностранных тренерах в РПЛ: получат неустойку, откроют пару гостинец в Сербии и будут наслаждаться жизнью
Советский футболист и олимпийский чемпион 1988 года Виктор Лосев высказался насчет приглашения в российские клубы иностранных тренеров.
Фото: ФК "Торпедо" (Москва)