"Если бы я знал, где мы будем… У меня вообще фантазия богатая. Я сейчас за чемпионство борюсь, а вы говорите про выживание. Если серьезно, то идем от игры к игре. А очки посчитаем в конце сезона", - цитирует Андреева Sport24.
По итогам сезона-2023/2024 "Оренбург" занял 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 31 очко. В 1-м туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Давида Деограсии одержала сухую победу над московским "Спартаком" со счётом 2:0 - забитыми мячами отметились: Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк. Во 2-м туре РПЛ оренбуржцы примут на своём поле грозненский "Ахмат", который в первом туре на своём поле сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1).
Спортивный директор "Оренбурга" - о целях команды: я сейчас за чемпионство борюсь, а вы говорите про выживание
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Оренбург"