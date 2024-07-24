"На данный момент "Динамо" по качеству футболистов стоит выше, чем "Локомотив". Но обе команды выиграли свои первые матчи, поэтому находятся в хорошем настроении. Это будет настоящее московское дерби. Обе команды показывают быстрый, атакующий и созидательный футбол, а также имеют интересных футболистов", - сказал Колыванов.
Встреча между "Динамо" и "Локомотивом" состоится 27 июля на домашнем стадионе динамовцев "ВТБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. В первом туре бело-голубые на своем поле переиграли воронежский "Факел" 3:1, "Локомотив" в родных стенах оказался сильнее дебютанта РПЛ тольяттинского "Акрона" - 3:2. Напомним, в прошлом сезоне подопечные Марцела Лички завоевали бронзовые медали чемпионата, набрав 56 очков, "железнодорожники" пришли четвертыми с 53-мя набранными баллами.
Источник: "Чемпионат"
Колыванов: на данный момент "Динамо" по качеству футболистов стоит выше, чем "Локомотив"
Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между "Динамо" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Динамо"