Даванков рассказал, что этим вопросом в Госдуме будут заниматься уже осенью. В случае одобрения законопроекта весной 2025 года игры будут проводиться без паспорта болельщика.
Напомним, что в данный момент Fan ID необходим на всех матчах Российской Премьер-Лиги и Суперфинале Кубка России.
Источник: Metaratings
Госдума рассмотрит законопроект об отмене Fan ID
Вице-спикер нижней палаты парламента Даванков сообщил о том, что в Госдуме начали рассматривать законопроект об отмене Fan ID.
Фото: Российская Премьер-Лига