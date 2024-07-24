Госдума рассмотрит законопроект об отмене Fan ID

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Вице-спикер нижней палаты парламента Даванков сообщил о том, что в Госдуме начали рассматривать законопроект об отмене Fan ID.
Фото: Российская Премьер-Лига
Даванков рассказал, что этим вопросом в Госдуме будут заниматься уже осенью. В случае одобрения законопроекта весной 2025 года игры будут проводиться без паспорта болельщика.

Напомним, что в данный момент Fan ID необходим на всех матчах Российской Премьер-Лиги и Суперфинале Кубка России.

Источник: Metaratings

Fan ID Чемпионат России ПЛ
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