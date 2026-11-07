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Два удаления, промах Пуси и гол на 90-й минуте: как «Динамо» обыграло «Факел»

«Динамо» победило в Воронеже со счётом 2:1, хотя почти весь второй тайм провело в меньшинстве.
«Факел» воспользовался удалением Артура Гомеса, перехватил инициативу и создал несколько опасных моментов, но не реализовал лучший шанс. После удаления Дарко Тодоровича москвичи вернули равенство по числу игроков и вырвали победу благодаря подаче Максима Осипенко на Константина Тюкавина.

Стартовый план: давление «Факела» против контроля «Динамо»


Для Хасанби Биджиева матч стал дебютным во главе «Факела». Воронежцы вышли с Белайди Пуси и Александром Кокшаровым в атаке. Сандро Шварц, в свою очередь, использовал привычную группу впереди: Артур Гомес, Бителло, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин.

«Динамо» быстро показало, насколько опасно может действовать при свободном продвижении мяча. На 3-й минуте Гомес прошёл по левому флангу и отдал на Бителло, бразилец прострелил от края штрафной в ближнюю зону, куда своевременно открылся Даниил Фомин. Капитан москвичей точно пробил низом в дальний угол.

Однако «Факел» не отказался от высокого давления. На 12-й минуте прессинг хозяев привёл к ошибке при выходе «Динамо» из обороны: после неточной поперечной передачи и попытки Давида Рикардо выбить мяч возник рикошет, которым воспользовался Вячеслав Якимов. Полузащитник убежал один на один с Андреем Лунёвым и сравнял счёт.

Два удаления, промах Пуси и гол на 90-й минуте: как «Динамо» обыграло «Факел»

После гола Якимова «Динамо» вновь завладело мячом и стало чаще проводить позиционные атаки. Бителло был одним из наиболее заметных участников этих эпизодов: после его подачи Давид Рикардо пробил головой, но угодил в штангу. «Факел» отвечал контратаками и дальними ударами, но до перерыва счёт больше не изменился.

Удаление Гомеса заставило «Динамо» перестроиться


Перед перерывом положение гостей осложнилось. Гомес получил первую жёлтую карточку на 39-й минуте за жёсткий фол против Якимова, а спустя несколько минут наступил на ногу Бутте Магомедову и был удалён.

Шварц отреагировал на ситуацию заменой в перерыве: вместо Гладышева вышел Максим Осипенко. «Динамо» перешло на игру с тремя центральными защитниками, а Хуан Касерес и Рубенс стали располагаться выше при атакующих действиях. Такая перестройка позволила москвичам сохранить плотность обороны, несмотря на потерю одного игрока.

После перерыва инициатива перешла к «Факелу». Воронежцы стали чаще владеть мячом и подбираться к штрафной соперника. Стали возникать опасные моменты у ворот Лунёва: Матвей Бардачёв пробил с лёта после углового, а Нетфуллин после подбора отправил мяч рядом со штангой.

«Динамо» пришлось сосредоточиться на обороне, а количество его опасных подходов к воротам заметно сократилось.

У хозяев появились и более явные возможности выйти вперёд. После слабой передачи назад Роберто Фернандеса Якимов добрался до мяча у вратарской, но Лунёв вовремя вышел из ворот и не позволил полузащитнику оформить дубль. Вскоре Кокшаров после вбрасывания открылся у ближней штанги, однако попал только во внешнюю сторону сетки. «Факел» использовал давление, но не смог превратить территориальное преимущество в гол.

Второе удаление изменило сценарий концовки


На 72-й минуте составы сравнялись: Дарко Тодорович получил вторую жёлтую карточку за грубейший фол против Жозуэ Казимира.


«Динамо» попыталось в кратчайшие сроки воспользоваться восстановившимся численным равенством. Тюкавин отдал передачу на Бителло, тот обыграл защитника и пробил в дальний верхний угол, но Игорь Обухов спас хозяев. «Факел» ответил ещё более опасным моментом: Пуси получил передачу из глубины, обыграл Лунёва, но не попал в пустые ворота. Этот промах лишил воронежцев возможности выйти вперёд в один из самых важных моментов встречи.

Развязка наступила на 90+1-й минуте. Максим Осипенко выполнил подачу в штрафную, защитники «Факела» упустили Тюкавина, и нападающий головой отправил мяч в сетку. «Динамо» использовало один из последних шансов и увезло из Воронежа три очка.

Почему «Динамо» оказалось эффективнее


Главный тактический сюжет встречи — разница между территориальным преимуществом и реализацией созданных возможностей. После удаления Гомеса «Факел» получил пространство и инициативу, сумел несколько раз вскрыть оборону соперника, но не реализовал моменты. В свою очередь, перестроение «Динамо» помогло гостям пережить сложный отрезок, а выход Казимира добавил команде возможности для атакующих действий.


Итоговая статистика подчёркивает неоднозначность матча. «Факел» нанёс 13 ударов и пять раз попал в створ, «Динамо» — также 13 ударов, но только три в створ. При этом москвичи владели мячом 65% времени против 35% у хозяев. Во втором тайме картина изменилась после удаления Гомеса, и именно тогда воронежцы получили заметное преимущество на поле.

«Динамо» не контролировало матч от начала до конца и допустило ошибки, которыми «Факел» воспользовался лишь частично. Но москвичи лучше пережили сложный период, дождались восстановления равенства по числу игроков и реализовали свой шанс в концовке. Для хозяев же ключевым эпизодом стал промах Пуси: после него у «Динамо» оставалось время, чтобы провести решающую атаку. Бело-голубые возглавили турнирную таблицу, но ещё не сыграл свой матч «Зенит».

Фото: официальные сайты ФК «Динамо» и РПЛ

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