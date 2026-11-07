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"Достаточно странная игра". Шварц - о победе "Динамо" над "Факелом"

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прокомментировал победу над "Факелом" в 14-м туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Динамо"
"Достаточно странная игра, были разные схемы. После того, как мы повели, могли забивать и второй. Но так случилось, что было удаление, в связи с этим игра поменялась.

Даже когда мы играли в меньшинстве, продолжали верить в свой успех, и это принесло нам победу", - сказал Шварц в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 8 ноября, в Воронеже состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местный клуб "Факел" принимал на своем поле московское "Динамо". Игра проходила на стадионе "Факел" и завершилась в пользу гостей со счетом 2:1. Победый гол на 90+1-й минуте забил форвард Константин Тюкавин.

Команда Сандро Шварца набрала 31 очко и возглавила турнирную таблицу.

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