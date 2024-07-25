"Буду сильно удивлен, если "Зенит" не выиграет РПЛ в этом сезоне. У них хорошие шансы завоевать седьмой титул подряд. Сможет ли "Спартак" финишировать выше сине-бело-голубых? Нет, это нереально", - заявил Петржела.
Санкт-Петербургский "Зенит" является чемпионом России шести последних лет. Сезон 2023/24 сине-бело-голубые начали с разгромной победы. В матче 1-го тура подопечные Сергея Семака одержали победу над самарскими "Крыльями Советов" (4:0).
"Спартак" завершил прошлый сезон на 5-м месте в турнирной таблице. В активе красно-белых было 50 очков в 30-ти матчах. Новым главным тренером "Спартака" с сезоне 2024/25 стал сербский специалист Деян Станкович. Под его руководством столичный клуб уступил в 1-м туре "Оренбургу" (0:2)
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: буду сильно удивлен, если "Зенит" не выиграет РПЛ в этом сезоне
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Зенита"