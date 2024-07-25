"Его взяли за 14 миллионов евро? Ничего себе! Это большая сумма за неизвестного футболиста. Для нашего чемпионата, где нет международных турниров, это огромные деньги. Не понимаю, откуда берутся такие цифры. За такую сумму он должен мячей 10 забить. Раз он аргентинец, то должен быть быстрым и техничным. По идее, он должен сразу выходить и давать результат", - заявил Мостовой.
25-летний атакующий полузащитник Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта". Сумма трансфера составила 14 миллионов евро. Ранее Барко выступал за американскую "Атланту" и аргентинский "Индепендьенте". С самим футболистом, по данным СМИ, подписан контракт до лета 2027-го года.
В сезоне 2023/24 на счету Эсекьеля Барко 27 матчей в составе "Ривер Плейта" во всех турнирах. В них полузащитник отметился 2-мя забитыми мячами и 7-ю результативными передачами.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой - о трансфере Барко в "Спартак": раз он аргентинец, то должен быть быстрым и техничным
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о переходе в "Спартак" аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
Фото: "Матч ТВ"