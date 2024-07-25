"Почему нет? Всё решается так или иначе на поле. Команда может сплотиться вокруг лидера, вокруг тренера, провести несколько удачных матчей - и зацепиться за высокие места. А зимой можно усиливаться. Много команд, условно средних, способных зацепиться за свой шанс", - сказал Широков.
В первом туре РПЛ московский "Спартак" под руководством главного тренера Деяна Станковича проиграл на выезде "Оренбургу" (0:2). Напомним, сербский специалист возглавил красно-белых в межсезонье, 21 июня он провел первую тренировку с командой, были сыграны несколько контрольных игр перед стартом текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Во втором туре "Спартак" сыграет в гостях с подмосковными "Химками", встреча пройдет в это воскресенье, 28 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"
Широков - о притязаниях "Спартака" на чемпионство: команда может сплотиться вокруг лидера и тренера
Бывший игрок "Спартака" и сборной России Роман Широков оценил шансы красно-белых на чемпионство в Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости