"Динамо" фаворит в этой игре. Потому что бело-голубые на данный момент уровнем выше "Локомотива" - и по составу, и по игре. Из "Локомотива" много кто ушёл, и пополнения особо не было. Хотелось бы, чтобы было много забитых мячей. Нынешний "Локомотив" - это пятое-шестое место в лучшем случае. Не особо понятно, за счёт кого команда может феерить в этом сезоне", - заявил Дьяков.
Столичные "Динамо" и "Локомотив" встретятся в первом московском дерби сезона 2024/25 в рамках 2-го тура РПЛ. Игра пройдет в субботу, 27-го июля на домашнем стадионе "Динамо". Минувший сезон бело-голубые завершили на 3-м месте с 56-ю очками и отставанием от завоевавшего золотые медали "Зенита" на 1 очко.
"Локомотив", в свою очередь, финишировал 4-м, набрав 53 очка. В летнее трансферное окно состав "железнодорожников" покинули вратари Даниил Худяков, Маринато Гильерме, защитники Тин Едвай, Станислав Магкеев, полузащитники Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Рыбчинский, Джирано Керк, а также форварды Максим Глушенков, Вильсон Изидор и Артем Дзюба.
Источник: Metaratings
Дьяков: нынешний "Локомотив" - это пятое-шестое место в лучшем случае, "Динамо" выше уровнем
Экс-защитник "Динамо" Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча бело-голубых против "Локомотива" в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Локомотива"