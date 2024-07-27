"Реально задолбала эта история. Цепляются к Соболеву из-за цвета кроссовок, кепки… Когда Малышев говорит, что нет конкретного предложения, но переговоры идут - с кем он переговаривается: с Соболевым или с "Зенитом"? Не очень понимаю. Эта "Санта Барбара" надоела. Если есть конкретное предложение, договаривайтесь. Если нет - выйдете и скажите: "У Соболева два года контракта. Он не продается. Хватит раскачивать красно-белую лодку", - заявил Генич.
Ранее СМИ сообщали об интересе к форварду московского "Спартака" Александру Соболеву со стороны "Зенита". По данным источников, сине-бело-голубые уже согласовали условия личного контракта с самим игроком, но в переговорах между клубами о сумме компенсации возникли проблемы. Александр Соболев, как сообщается, заинтересован в переходе и настаивает на осуществлении сделки.
В матче 1-го тура РПЛ "Оренбург" - "Спартак" (2:0) Александр Соболев появился на поле с первых минут и уступил свое место на поле на 67-й минуте. Позже спортивный директор красно-белых Томаш Амарал объявил об отстранении нападающего от тренировочного процесса основной команды.
Источник: "РБ Спорт"
Генич - о трансфере Соболева в "Зенит": эта история реально задолбала. Хватит раскачивать красно-белую лодку
Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал затянувшиеся переговоры между "Спартаком" и "Зенитом" по трансферу нападающего Александра Соболева.
Фото: РИА Новости