"Глушенков в полном порядке, еще давно об этом говорил. Понятно, что в "Зените" он будет еще лучше играть, ведь каков там уровень его партнеров. Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную России на ближайшие матчи. Как можно игнорировать такого игрока? Такими футболистами не разбрасываются, или Карпину все можно?" - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Максим Глушенков перебрался из "Локомотива" в "Зенит" в летнее трансферное окно. Сине-бело-голубые заплатили за трансфер россиянина 6.3 миллиона евро - сумму отступных, которая была прописана в контракте Глушенкова с московским клубом. В минувшем сезоне форвард оформил 6+18 по системе гол+пас в 29-ти матчах РПЛ за "Локомотив" и стал лучшим ассистентом лиги.
В первых 2-х официальных матчах в составе "Зенита" Глушенков записал на свой счет 4 забитых мяча. По два гола новичок команды отправил в ворота "Краснодара" (4:2) в Суперкубке и "Крыльев Советов" (4:0) в 1-м туре РПЛ.
На счету 24-летнего нападающего 2 матча в составе национальной сборной России. Дебютировал в сборной Глушенков в матче с Кыргызстаном (2:1) в сентябре 2022-го. Второй свой матч за сборную России футболист провел в сентябре 2023-го - против сборной Катара (1:1).
Мостовой: Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную России. Как можно игнорировать такого игрока?
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о желании видеть новичка "Зенита" Максима Глушенкова в составе национальной команды.
Фото: "СЭ"