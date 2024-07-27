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Ерун Каптейнс: Угальде - талантливый игрок, он еще не раскрыл свой потенциал в "Спартаке"

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Журналист Ерун Каптейнс высказался об адаптации коста-риканского форварда "Спартака" Манфреда Угальде в чемпионате России.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Угальде не оправдывает ожидания? Угальде - молодой футболист, ему нужно время, чтобы прогрессировать в российском чемпионате. Манфред - очень талантливый игрок. На мой взгляд, он еще не раскрыл свой потенциал, но способен это сделать", - заявил Каптейнс.

Манфред Угальде перебрался в московский "Спартак" в январе 2024-го года из нидерландского "Твенте". Трансфер форварда сборной Коста-Рики обошелся красно-белым в 13 миллионов евро. Еще 2 миллиона бывший клуб Угальде может получить в качестве бонусов.

В весенней части прошлого сезона Манфред Угальде принял участие в 12-ти матчах РПЛ в составе "Спартака". Результативными действиями 22-летний футболист не отметился.

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Манфред Угальде
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