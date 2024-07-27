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Личка: к счастью, соперник не использовал свои моменты. Это "Локомотив" должен был вести 3:1

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал итог матча 2-го тура РПЛ против "Локомотива" (3:1).
Фото: ФК "Динамо"
- К счастью, соперник не использовал свои моменты. Он должен был вести 3:1, но они не забили. И это не наша проблема. Мы получили шанс и использовали его. Много работы, много борьбы. Качество игры не такое, какое я хотел. Но надо уметь работать с той ситуацией, которая сейчас есть.

В субботу, 27 июля, состоялся матч в рамках 2-го тура РПЛ между московскими "Динамо" и "Локомотивом". Игра проходила на стадионе "ВТБ Арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Забитыми мячами в команде Марцела Лички отличились полузащитник Лука Гагнидзе, защитник Милан Майсторович и вингер Муми Нгамале. Таким образом бело-голубые одержали вторую победу подряд с общим счетом 6:2 и с шестью набранными очками занимают на данный момент второе место в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"

Марцел Личка Динамо Локомотив
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