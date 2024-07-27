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Защитник "Пари НН" назвал причины провала команды в начале сезона

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Защитник "Пари НН" Дмитрий Тихий высказался по поводу неудачного старта команды в рамках чемпионата России-2024/25.
Фото: "Пари НН"
"Что происходит? Мы проигрываем, пропускаем. Думаю, здесь совокупность факторов. Но ничего страшного, мы работаем и обязательно выправим ситуацию", -цитирует слова защитника "РБ Спорт".

Напомним, что "Пари НН" уступил в 2 матчах из 2 сыгранных. В 1 туре нижегородцы уступили "Рубину" со счетом 2:4, а во 2 - московскому ЦСКА со счетом 0:3. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице, опережая лишь самарские "Крылья Советов".

В следующем туре нижегородский клуб сыграет в гостях против махачкалинского "Динамо". Встреча состоится 4 августа и стартует в 20:30 по московскому времени.

Дмитрий Тихий Пари НН Чемпионат России ПЛ
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