"У Чавеса со здоровьем все нормально. Он готовится по индивидуальному плану к "Спартаку". Все хорошо", - цитирует слова Родионова "Чемпионат".
Луис Чавес перешел в московское "Динамо" 25 августа 2023 года из мексиканского клуба "Пачука". Опорник заключил контракт с "динамовцами" до 30 июня 2027 года. В чемпионате России-2023/24 мексиканский футболист провел 23 матча, в которых отличился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Напомним, что следующий матч "Динамо" проведет в рамках 1 тура Кубка России против московского "Спартака". Встреча пройдет 31 июля на "Лукойл Арене" и стартует в 18:30 по московскому времени.
Врач московского "Динамо" рассказал о состоянии здоровья Чавеса
Главный врач "Динамо" Александр Родионов рассказал о состоянии здоровья игрока бело-голубых Луиса Чавеса.
ФК "Динамо"