Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
15:00
СпартакНе начат
Оренбург
17:30
АхматНе начат
Краснодар
20:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
18:30
ТюменьНе начат
Алания
19:00
РодинаНе начат
Сочи
19:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
19:30
НефтехимикНе начат

Врач московского "Динамо" рассказал о состоянии здоровья Чавеса

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный врач "Динамо" Александр Родионов рассказал о состоянии здоровья игрока бело-голубых Луиса Чавеса.
ФК "Динамо"
"У Чавеса со здоровьем все нормально. Он готовится по индивидуальному плану к "Спартаку". Все хорошо", - цитирует слова Родионова "Чемпионат".

Луис Чавес перешел в московское "Динамо" 25 августа 2023 года из мексиканского клуба "Пачука". Опорник заключил контракт с "динамовцами" до 30 июня 2027 года. В чемпионате России-2023/24 мексиканский футболист провел 23 матча, в которых отличился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Напомним, что следующий матч "Динамо" проведет в рамках 1 тура Кубка России против московского "Спартака". Встреча пройдет 31 июля на "Лукойл Арене" и стартует в 18:30 по московскому времени.

Динамо Луис Чавес Чемпионат России ПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится