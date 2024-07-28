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Opta Sports: "Локомотив" не выиграл ни одного из семи московских дерби с 2023 года

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"Локомотив" не одержал ни одной победы в семи последних московских дерби с начала сезона-2023/24, показав худшую серию в истории клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" не выиграл ни одного из семи московских дерби с начала прошлого сезона РПЛ - их худшая серия в истории", - проинформировали в Telegram-канале Opta Sports.

В минувшую субботу "железнодорожники" потерпели поражение в очередном московской дерби, выездной матч с "Динамо" завершилась победой бело-голубых со счетом 3:1. Голами отличились центральный полузащитник Лука Гагнидзе, 19-летний сербский защитник Милан Майсторович и нападающий Муми Нгамалё. В составе гостей единственный мяч забил новичок "Локомотива" Дмитрий Воробьёв.

В прошлом сезоне "Динамо" побеждало "Локомотив" один раз во втором круге чемпионата (2:1), в первой половине сезона была зафиксирована ничья.

Локомотив
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