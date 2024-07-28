"Беспочвенные слухи не комментируем, переговоры не ведутся", - приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что "Галатасарай" и "Зенит" договорились о переходе 26-летнего бразильского хавбека Вендела за 22 миллиона евро.
В футболке сине-бело-голубых футболист провел всего 126 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 29 голевых передач на партнеров. В новом сезоне игрок уже записал на свой счет 1+6 по системе гол плюс пас в 3 играх за "Зенит".
"Переговоры не ведутся". В "Зените" опровергли слухи о переходе Вендела в "Галатасарай" за 22 млн евро
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном трансфере хавбека Вендела в турецкий клуб.
Фото: ТАСС