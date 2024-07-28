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Спортивный директор "Оренбурга" - о трансферах: если освободятся Месси или Роналду, грех будет от них отказаться

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Спортдир "Оренбурга" Дмитрий Андреев поделился информацией о планах на остаток трансферного окна.
Фото: Getty Images
- По плану у нас в понедельник медосмотр крайнего защитника из "Галатасарая" Караташа, дальше мы никого не планируем. Возможно, освободятся Месси или Роналду, грех будет от них отказаться (смеется). В остальном, комплектование состава завершено.

По итогам двух сыгранных туров нового сезона российской Премьер-лиги "Оренбург" набрал 4 очка и занимает на данный момент пятую строчку в турнирной таблице. Оренбуржцы одержали одну победу и один раз сыграли вничью с общим счетом 2:0. В следующем матче команда Давида Деограсии сыграет в гостях в Кубке России против подмосковных "Химок". Игра состоится в среду, 31 июля, начало - в 16:00 по столичному времени.

Источник: "Матч ТВ"

Дмитрий Андреев Оренбург Галатасарай Российские трансферы Лионель Месси Криштиану Роналду
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