- По плану у нас в понедельник медосмотр крайнего защитника из "Галатасарая" Караташа, дальше мы никого не планируем. Возможно, освободятся Месси или Роналду, грех будет от них отказаться (смеется). В остальном, комплектование состава завершено.
По итогам двух сыгранных туров нового сезона российской Премьер-лиги "Оренбург" набрал 4 очка и занимает на данный момент пятую строчку в турнирной таблице. Оренбуржцы одержали одну победу и один раз сыграли вничью с общим счетом 2:0. В следующем матче команда Давида Деограсии сыграет в гостях в Кубке России против подмосковных "Химок". Игра состоится в среду, 31 июля, начало - в 16:00 по столичному времени.
Источник: "Матч ТВ"
Спортивный директор "Оренбурга" - о трансферах: если освободятся Месси или Роналду, грех будет от них отказаться
Спортдир "Оренбурга" Дмитрий Андреев поделился информацией о планах на остаток трансферного окна.
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