"Я думаю, что сейчас Глушенков - это сильнейший российский игрок во всей РПЛ, а не только в своём клубе. В РПЛ ни у кого нет такого уровня креатива, как у Максима", - сказал Ларин.
Этим летом Глушенков присоединился к "Зениту", перейдя из московского "Локомотива", в составе которого он в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом лиги. В первых трех матчах за сине-бело-голубых Максим забил пять голов: дважды оформлял дубль в Суперкубке против "Краснодара" и в первом туре с самарскими "Крыльями Советов", а в последней игре с казанским "Рубином" креативный полузащитник забил один гол.
Контракт россиянина с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года, по информации СМИ, за каждое результативное действие Глушенков получает премиальные выплаты в размере 10 тысяч евро. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 11 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Ларин: Глушенков - сильнейший российский игрок во всей РПЛ. Ни у кого нет такого уровня креатива
Бывший директор "Чертаново" Николай Ларин оценил игру новичка петербургского "Зенита" полузащитника Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"