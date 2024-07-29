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Радимов - о фоле Маркова в матче с "Акроном": ему вообще головой надо думать!

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Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов осудил грубую игру нападающего "Факела" Евгения Маркова в матче 2-го тура с "Акроном" (0:2).
Фото: Global Look Press
"Пацаны молодцы, сыграли здорово, четко, уверенно, голы забили. Хотя до удаления Маркова игра-то шла равная почти. Ему вообще головой надо думать! Как можно прыгать прямой ногой в конце первого тайма на чужой половине? Чтобы омрачить праздник, чтобы подставить своих партнеров, набрать ноль очков", - высказался Радимов.

В прошедшую субботу воронежский "Факел" проиграл на своем поле тольяттинскому "Акрону" со счетом 0:2. Голами отличились Иван Тимошенко и Солтмурад Бакаев. Хозяевам поля пришлось играть половину встречи в меньшинстве из-за фола Евгения Маркова. В компенсированное к первому тайму время нападающий грубо сыграл против защитника тольяттинцев Бояна Димоски, пойдя в стык прямой ногой и открытыми шипами. Главный арбитр Евгений Буланов показал за нарушение прямую красную карточку. Известно, что по этому эпизоду Маркова пригласили на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Источник: "РБ Спорт"

Владислав Радимов Акрон Факел Евгений Марков
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