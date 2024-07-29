"Команда произвела хорошее впечатление. "Спартаку" вчера победа нужна была больше. Это народная команда. Не хочется, чтобы их лихорадило. На них все накинулись, их даже жалко. Надо было дать возможность взять три очка. Но во втором круге мы точно вернем должок", - сказал Садыгов.
Подмосковные "Химки" 27 июля на своем поле потерпели поражение от московского "Спартака" со счетом 1:3. Голами в составе красно-белых отметились Эсекьель Барко, сыгравший свой первый матч, а также костариканский форвард Манфред Угальде и защитник Срджан Бабич. Единственный гол в составе красно-черных забил Бутта Магомедов. После двух сыгранных туров спартаковцы набрали три очка, в первом туре подопечные Деяна Станковича проиграли в гостях "Оренбургу" (0:2).
Источник: "Матч ТВ"
Инвестор "Химок" Садыгов - о поражении от "Спартака": на них все накинулись, надо было дать возможность взять три очка
Бизнесмен, инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов прокомментировал проигранный матч со "Спартаком" (1:3) во 2-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"