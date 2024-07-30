"Не хочу говорить о целях на сезон после второго тура. Набрали четыре очка - хорошо, идем дальше. У нас есть амбиции, мы хотим выигрывать всегда. Но в мире никто не может побеждать в каждой игре. Задача у нас банальная - идти от игры к игре. Следующий матч с "Зенитом" - хочется хорошо сыграть с чемпионом страны", - цитирует Байрамяна "Матч ТВ".
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги "Ростов" на своем поле сыграл в безголевую ничью с московским ЦСКА, а во 2-м туре одержал выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:1. Сегодня, 30-го июля, южане сыграют в гостях с московским "Локомотивом" в 1-м туре группового этапа Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. В субботу, 3-го августа, "Ростов" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" в 3-м туре РПЛ, напомним, что команда Сергея Семака является чемпионом России шесть лет кряду.
По итогам сезона-2023/2024 команда Валерия Карпина заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 43 очка.
Полузащитник "Ростова" Байрамян: у нас есть амбиции, мы хотим выигрывать всегда
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Ростов"