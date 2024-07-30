"Я бы хотел получить российское гражданство. Попросил бы клуб помочь с решением этого вопроса? Конечно, у меня нет с этим вообще никаких проблем", - цитирует Ожеговича "РБ Спорт".
Огнен Ожегович перешел в "Пари НН" из греческой "Кифисии" этим летом за 30 тысяч евро. В прошлом сезоне сербский форвард провел за греческий клуб во всех турнирах 31 матч и отметился 16-ю забитыми мячами и 1-й голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 600 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее нападающий выступал за "Партизан", "Аданаспор", "Чукарички", "Войводину" и тульский "Арсенал". Во 2-м туре РПЛ команда Саши Илича на своем поле уступила московскому ЦСКА со счетом 0:3.
Нападающий "Пари НН" Ожегович: я бы хотел получить российское гражданство
Форвард "Пари НН" Огнен Ожегович заявил, что хотел бы получить российское гражданство.
Фото: ФК "Пари НН"