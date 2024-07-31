- Мне кажется, в матче "Спартак" - "Динамо" нет фаворита, так как только начало сезона и у команд будут кубковые составы. Но тут зависит от того, как будут настроены тренеры, ведь есть право на ошибку. В этом матче будет огонь, потому что это дерби, - передаёт слова Непомнящего "Чемпионат".
Московские "Спартак" и "Динамо" в сезоне-2024/2025 выступают в одной группе A Пути РПЛ Кубка России, также в этом квартете участвуют самарские "Крылья Советов" и махачкалинское "Динамо". 31 июля в 18:30 по московскому времени красно-белые и бело-голубые встретятся в рамках 1 тура группового этапа турнира на столичной "Лукойл Арене".
Непомнящий: в матче "Спартак" - "Динамо" нет фаворита. Это дерби
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 1 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Спартак" - "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"