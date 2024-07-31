Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Химки
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Спартак
18:30
ДинамоНе начат
Ахмат
21:00
Нижний НовгородНе начат
Краснодар
21:00
ЦСКАНе начат

Непомнящий: в матче "Спартак" - "Динамо" нет фаворита. Это дерби

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 1 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Спартак" - "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
- Мне кажется, в матче "Спартак" - "Динамо" нет фаворита, так как только начало сезона и у команд будут кубковые составы. Но тут зависит от того, как будут настроены тренеры, ведь есть право на ошибку. В этом матче будет огонь, потому что это дерби, - передаёт слова Непомнящего "Чемпионат".

Московские "Спартак" и "Динамо" в сезоне-2024/2025 выступают в одной группе A Пути РПЛ Кубка России, также в этом квартете участвуют самарские "Крылья Советов" и махачкалинское "Динамо". 31 июля в 18:30 по московскому времени красно-белые и бело-голубые встретятся в рамках 1 тура группового этапа турнира на столичной "Лукойл Арене".

Кубок России Спартак Динамо Валерий Непомнящий
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится