"Что касается игры, то она была примерна равна. Первые минут 70 сыграли хорошо, доходили до ворот соперника, а у "Химок" была одна перекладина. Есть над чем работать. Что касается нашей игры в последние 20 минут, был открытый футбол, мне, как я уже сказал, это не очень понравилось", - передаёт слова Деограсии "Матч ТВ".
"Оренбург" проиграл подмосковным "Химкам" в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счётом 0:1. Единственный гол был забит полузащитником хозяев Буттой Магомедовым на 90-й минуте. Накануне в группе В московский "Локомотив" также одержал минимальную домашнюю победу над "Ростовом". Во втором туре 13 августа предстоят встречи "Оренбург" - "Локомотив" и "Ростов" - "Химки".
Тренер "Оренбурга" Деограсия - о матче с "Химками": игра была примерна равна
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия дал комментарий по поводу игры, проведённой его подопечными с подмосковными "Химками" в Кубке России.
Фото: ФК "Оренбург"