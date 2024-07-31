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Тренер "Оренбурга" Деограсия - о матче с "Химками": игра была примерна равна

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Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия дал комментарий по поводу игры, проведённой его подопечными с подмосковными "Химками" в Кубке России.
Фото: ФК "Оренбург"
"Что касается игры, то она была примерна равна. Первые минут 70 сыграли хорошо, доходили до ворот соперника, а у "Химок" была одна перекладина. Есть над чем работать. Что касается нашей игры в последние 20 минут, был открытый футбол, мне, как я уже сказал, это не очень понравилось", - передаёт слова Деограсии "Матч ТВ".

"Оренбург" проиграл подмосковным "Химкам" в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счётом 0:1. Единственный гол был забит полузащитником хозяев Буттой Магомедовым на 90-й минуте. Накануне в группе В московский "Локомотив" также одержал минимальную домашнюю победу над "Ростовом". Во втором туре 13 августа предстоят встречи "Оренбург" - "Локомотив" и "Ростов" - "Химки".

Оренбург Химки Кубок России Давид Деограсия
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