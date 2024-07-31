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Журналист Иван Карпов: Маркиньос все-таки переходит в "Спартак"

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По информации СМИ, полузащитника клуба "Ференцварош" Маркиньоса купит московский "Спартак", который выиграл борьбу за футболиста у "Локомотива".
Фото: IMAGO
Сообщается, что сумма компенсации составит 5 млн евро. Контракт между красно-белыми и бразильцем будет подписан на 3 года с окладом 1,2 млн евро. Ожидается, что 24-летний футболист скоро прибудет в Москву. Таким образом, "Спартак" выиграл борьбу за Маркиньоса у другого московского клуба - "Локомотива".

По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 4 млн евро. За "Ференцварош" он выступает с февраля 2022 года и за это время принял участие в 97 матчах (в среднем, 63,2 мин. за игру), забил 14 голов и отдал 26 голевых передач.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Спартак Российские трансферы Маркиньос Ференцварош Локомотив
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