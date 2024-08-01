"Нужно дать время Станковичу, потому что невозможно, имея практически такой же состав, сразу давать выдающийся результат. Я не сторонник сразу поливать человека. Радует в нем то, что у него есть контакт с футболистами. Видно, как он к ним относится и что у игроков есть ответная реакция. Станкович был великим футболистом, выигравшим все. Дай Бог, чтобы ему хватило сил и эмоций", - заявил Титов.
Главным тренером московского "Спартака" с сезона 2024/25 является серб Деян Станкович. Специалист сменил в клубе боснийца Владимира Слишковича, который работал с командой на финише прошлого сезона в статусе исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля.
В первых 3-х матчах под руководством Станковича "Спартак" одержал 2 победы и потерпел 1 поражение. Матч 1-го тура РПЛ с "Оренбургом" завершился проигрышем со счетом 0:2. Во 2-м туре красно-белые одолели "Химки" (3:1), а матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с "Динамо" завершился разгромной победой (3:0).
Источник: "СЭ"
Титов: нужно дать Станковичу время в "Спартаке". Я не сторонник сразу поливать человека
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов высказался о работе в клубе нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: официальный сайт "Спартака"