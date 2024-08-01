"Георгий сейчас находится в том состоянии, в том возрасте, расцвете сил, чтобы иметь возможность досконального выбора. Когда он сделает свой выбор, будет ли это клуб из Европы, Азии, Америки или России, мы все об этом узнаем. Не надо бежать впереди паровоза, обычно это плохо заканчивается", - заявил Шпинев.
Георгий Джикия покинул московский "Спартак" в статусе свободного агента летом 2024-го года. Его контракт с красно-белыми, за которых он выступал с января 2017-го года, истек в конце прошлого сезона. По данным СМИ, интерес к игроку проявляют самарские "Крылья Советов". Ранее сообщалось, что игрок был предложен нескольким клубам РПЛ. В числе претендентов на игрока назывались "Локомотив" и "Ростов".
Вадим Шпинев ранее рассказывал об интересе к Георгию Джикии из Турции. Зимой же, по словам агента, в подписании защитника были заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.
Источник: "Матч ТВ"
Агент: Джикия сейчас находится в расцвете сил. Когда он сделает свой выбор, мы все об этом узнаем
Футбольный агент Вадим Шпинев, занимающийся ведением дел экс-капитана "Спартака" Георгия Джикии, рассказал о карьерных перспективах своего клиента.
Фото: "Матч ТВ"