"Правда ли, что до перехода в "Краснодар" я разговаривал с Семаком и он уговаривал перейти в "Зенит"? Он не уговаривал. Похвалил с классной весной. Сказал, что у меня все впереди, что я нужен "Зениту". Я поблагодарил, мы тепло пообщались. Я ответил, что хочу в "Зенит", но, наверное, в другом статусе и в конце карьеры, потому что это мой родной дом", - сказал Козлов.
В летнее трансферное окно полузащитника Данила Козлов перешёл из калининградской "Балтики" в "Краснодар" за 1,25 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 Козлов провел за калининградцев во всех турнирах 15 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. После перехода в стан южан игрок вышел на 15 минут в матче за Суперкубок России против "Зенита", а также провел на поле 45 минут в матче 1-го тура РПЛ с "Ахматом". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Козлов раскрыл, о чем он разговаривал с Семаком перед переходом в "Краснодар"
Полузащитник "Краснодара" Данила Козлов рассказал, о чем разговаривал с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком перед переходом в стан "быков".
Фото: ФК "Краснодар"