"Есть ли у "Ростова" шансы на ничью? Вполне возможно. Еще раз скажу, сейчас "Зенит" очень прилично играет, по реализации просто супер. То, как Максим Глушенков влился в команду, такое чувство, что он там пять лет играет", - сказал Дьяков.
В рамках 3-го тура "Ростов" отправится в гости к петербургскому "Зениту", встреча пройдет в эту субботу, 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Напомним, в прошлом сезоне сине-бело-голубые обыграли ростовчан в Санкт-Петербурге (2:1). Этот матч выпал на последний 30-й тур, после которого петербуржцы отпраздновали свое шестое чемпионство. В первом круге сезона-2023/24 ростовчане дома сыграли с "Зенитом" вничью 1:1.
Источник: Metaratings
Дьяков: есть ли у "Ростова" шансы на ничью в матче с "Зенитом"? Вполне возможно
Бывший игрок "Ростова" Виталий Дьяков оценил шансы желто-синих взять очки с матче 3-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Ростов"