"О Курбане Бекиевиче у меня остались только положительные впечатления. Он - глыба, причем не только российского, но и европейского футбола. Бердыев сделал большой вклад в нашу команду и помог ей выйти в РПЛ. Все мы ему за это очень благодарны", - сказал Волк.
Давид Волк работал под руководством Курбана Бердыева в махачкалинском "Динамо" в сезоне-2023/24. В тренерской карьере Бердыева также был казанский "Рубин", который дважды приводил к чемпионству в Российской Премьер-Лиге, дважды выигрывал Суперкубок и один раз Кубок России. В настоящее время 71-летний специалист возглавляет клуб "Туран Товуз" из чемпионата Азербайджана, команда располагается на шестом месте в турнирной таблице.
Источник: "Бизнес Online"
Игрок "Динамо Мх" Волк: Бердыев - глыба, причем не только российского, но и европейского футбола
Голкипер "Динамо Мх" Давид Волк оценил вклад в российский футбол тренера Курбана Бердыева.
Фото: РИА Новости