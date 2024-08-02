"Критики все такие умные, не понимают, что век футболиста короткий, только глупые люди могут его критиковать. Они хотели, чтобы он сразу уехал в "Манчестер Сити"? На россиян сейчас мало обращают внимание, за счастье, если они уезжают, я только за. Чалову надо было оставаться в ЦСКА и вариться в этом болоте? Между прочим, ПАОК тренировал лучший бомбардир СССР Олег Блохин, там играл Тетрадзе, Протасов тоже в Греции был. Ничего зазорного в этом нет. Чалов — молодец, я буду за него переживать и болеть. Удачи ему!", - поделился Канчельскис.
Греческий ПАОК объявил о заключении контракта с нападающим ЦСКА и сборной России Федором Чаловым. Ранее сообщалось, что ПАОК воспользовался прописанной в контракте Чалова с "армейцами" суммой отступных в размере 3-х миллионов евро. Сам игрок заключил со своим новым клубом контракт до лета 2027-го года. Ранее ПАОК включил Федора Чалова в заявку команды на матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
Экс-форвард сборной СССР Олег Блохин был главным тренером ПАОКа в период с февраля 1993-го года по февраль 1994-го, а также также в августе-сентябре 1998-го. Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе перешел в ПАОК из "Ромы" летом 1999-го года и выступал за клуб до января 2002-го. Сейчас за клуб играет воспитанник "Локомотива" Магомед Оздоев.
Источник: "Чемпионат"
Канчельскис: ПАОК тренировал Олег Блохин, там играл Тетрадзе. Ничего зазорного в этом нет, удачи Чалову
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поддержал решение форварда Федора Чалова перейти из ЦСКА в греческий ПАОК.
Фото: YouTube-канал ПАОКа