"Лично у меня нет команды, в которой я бы хотел оказаться в будущем. Единственное, наиболее симпатична Ла Лига. Посмотрим, как всё сложится в будущем. Ничего не загадываю. К Захаряну в команду? Я не против", - цитирует Карпукаса Metaratings.
Артем Карпукас является воспитанником московского "Локомотива". За основную команду "железнодорожников" он выступает с февраля 2022-го года. За это время полузащитник принял участие в 73-х матчах и отметился в них 3-мя забитыми мячами.
Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из "Динамо" летом прошлого года за 13 миллионов евро. Ранее в интервью Захарян, в ответ на вопрос, кто, по его мнению, следующим должен уехать из РПЛ в Европу, среди прочих, назвал Артема Карпукаса.
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас заявил о желании перейти в "Реал Сосьедад" к Захаряну
Опорник "Локомотива" Артем Карпукас рассказал, где бы хотел продолжить свою футбольную карьеру.
Фото: "Матч ТВ"