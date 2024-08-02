"Чемпионство они не увидят никогда, пока есть "Зенит", это все понимают. Как минимум в топ-3 они должны и обязаны быть, потому что "Спартак" – это великий и могучий клуб", - приводит слова Шпинёва Metaratings.
Сезон-2024/25 "Спартак" в чемпионате России под руководством нового главного тренера Деяна Станковича начал с поражения от "Оренбурга" (0:2) и победы над подмосковными "Химками" (3:1). "Зенит" в это же время разгромил самарские "Крылья Советов" (4:0) и "Рубин" (4:0).
"Зенит" становится чемпионом России 6 сезонов подряд. Московский "Спартак" последний раз побеждал в чемпионате России в сезоне-2016/17.
Агент Шпинёв: пока есть "Зенит", "Спартак" никогда не увидит чемпионство
Футбольный агент Вадим Шпинёв поделился своими ожиданиями от выступления московского "Спартака" в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"