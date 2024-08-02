"У него хорошие перспективы в хорошей команде. Но вряд ли сейчас он будет постоянно играть", - цитирует слова Мостового "РБ Спорт".
Виктор Окишор является воспитанником футбольной академии "Динамо". В системе московского клуба футболист провел 78 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.
Контракт с бело-голубыми у игрока заключен до 30 июня 2029 года.
Мостовой: у Окишора из "Динамо" хорошие перспективы
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу молодого игрока московского "Динамо" Виктора Окишора.
Фото: ФК "Динамо"