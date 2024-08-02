Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
15:00
ДинамоНе начат
Зенит
17:30
РостовНе начат
Рубин
20:00
ХимкиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торпедо
15:00
ЧайкаНе начат
Урал
16:00
СоколНе начат
СКА-Хабаровск
16:00
АланияНе начат

Мостовой: у Окишора из "Динамо" хорошие перспективы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу молодого игрока московского "Динамо" Виктора Окишора.
Фото: ФК "Динамо"
"У него хорошие перспективы в хорошей команде. Но вряд ли сейчас он будет постоянно играть", - цитирует слова Мостового "РБ Спорт".

Виктор Окишор является воспитанником футбольной академии "Динамо". В системе московского клуба футболист провел 78 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

Контракт с бело-голубыми у игрока заключен до 30 июня 2029 года.

Александр Мостовой Динамо Чемпионат России ПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится