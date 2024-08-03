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Брейдо - о долге ЦСКА за Эджуке: "Херенвен" поддерживал наше желание, чтобы "Вест Хэм" часть своего долга перевел им

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на обвинения в адрес клуба о неуплате долга за трансфер нигерийца Чидера Эджуке из "Херенвена" в 2020-м году.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Мы не согласны с такой трактовкой, тем более что мы ведь пробовали все варианты решений, и "Херенвен" поддерживал наше желание, чтобы "Вест Хэм" часть своего долга отправил в нидерландский клуб. Но англичане отказались. И хотя палата ФИФА встала на нашу сторону, теперь мы снова в CAS по делу Влашича. Будем надеяться, что здравый смысл восторжествует", - заявил Брейдо.

Нигерийский вингер Чидера Эджуке перешел из "Херенвена" в ЦСКА в сентябре 2020-го года. Сумма трансфера составила 11.5 миллиона евро. Летом 2022-го года Эджуке приостановил контракт с "армейцами" и перешел в немецкую "Герту". Через год - по такому же принципу в бельгийский "Антверпен". А летом текущего года футболист в статусе свободного агента подписал контракт с испанской "Севильей".

"Херенвен" обвиняет ЦСКА в том, что московский клуб до сих пор не погасил задолженность по трансферу четырехлетней давности. В свою очередь, "армейцы" ссылаются на продажу своего полузащитника Николы Влашича в английский "Вест Хэм" за 30 миллионов евро. Трансфер состоялся летом 2021-го года, а деньги от лондонского клуба ЦСКА не получил.

Источник: ТАСС

ЦСКА Херенвен Вест Хэм Никола Влашич Чидера Эджуке
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