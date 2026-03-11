Радимов - о ЦСКА: очень большие проблемы в обороне

"У ЦСКА мы совершенно точно видим очень большие проблемы в обороне.Если получается закрыть соперника, если получается бежать, то все здорово. Но как только не успели накрыть, не успели спрессинговать или еще что-то, то получается то, что мы увидели в этом матче с "Динамо", - сказал Радимов "РБ Спорту".
8 марта на "ВЭБ Арене" состоялся матч между московскими ЦСКА и "Динамо" в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Ролана Гусева одержали победу со счетом 4:1.
На данный момент "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 20-ти матчах.