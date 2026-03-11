Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
0 - 0 0 0
Арсенал1 тайм
Буде-Глимт
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
ПСЖ
23:00
ЧелсиНе начат

Радимов - о ЦСКА: очень большие проблемы в обороне

Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов высказался о текущем выступлении команды.
Фото: ФК ЦСКА
Владислав Радимов заявил, что у ЦСКА очень большие проблемы в обороне.

"У ЦСКА мы совершенно точно видим очень большие проблемы в обороне.
Если получается закрыть соперника, если получается бежать, то все здорово. Но как только не успели накрыть, не успели спрессинговать или еще что-то, то получается то, что мы увидели в этом матче с "Динамо", - сказал Радимов "РБ Спорту".

8 марта на "ВЭБ Арене" состоялся матч между московскими ЦСКА и "Динамо" в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Ролана Гусева одержали победу со счетом 4:1.

На данный момент "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 20-ти матчах.

