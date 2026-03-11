Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
20:45
АрсеналНе начат
Буде-Глимт
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
ПСЖ
23:00
ЧелсиНе начат

Экс-игрок "Ростова" Калачев ответил, нужно ли команде менять тренера

Бывший игрок "Ростова" Тимофей Калачев высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
Тимофей Калачев заявил, что в данный момент команде не стоит менять главного тренера.

"Когда команда не побеждает, болельщики всегда будут говорить, что нужно поменять тренера.

Сейчас не стоит этого делать.
Футболисты выходят на футбольное поле, и от них все зависит. Нет смысла говорить о смене тренера в "Ростове" на данный момент", - сказал Калачев "РБ Спорту".

На данный момент "Ростов" занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 20-ти матчах. Подопечные Джонатана Альбы одержали 5 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений в лиге.

Следующая игра "Ростова" в РПЛ состоится 14 марта против московского "Динамо".

