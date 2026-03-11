Экс-игрок "Ростова" Калачев ответил, нужно ли команде менять тренера

"Когда команда не побеждает, болельщики всегда будут говорить, что нужно поменять тренера.
Сейчас не стоит этого делать.Футболисты выходят на футбольное поле, и от них все зависит. Нет смысла говорить о смене тренера в "Ростове" на данный момент", - сказал Калачев "РБ Спорту".
На данный момент "Ростов" занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 20-ти матчах. Подопечные Джонатана Альбы одержали 5 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений в лиге.
Следующая игра "Ростова" в РПЛ состоится 14 марта против московского "Динамо".