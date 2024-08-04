"Краснодар" с Кордобой и без — две разных команды. Если «быки» не смогут сохранить его в составе, то о чемпионстве можно будет забыть. Кто ценнее: Кордоба или Мусаев? Кордоба представляет большую ценность для "Краснодара", чем Мусаев", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Краснодара" Джон Кордоба может перейти в петербургский "Зенит". В прошлом сезоне нападающий провел за "быков" во всех турнирах 32 матча и отметился 18-ю забитыми мячами и 6-ю результативными передачами. Форвард пропустил стартовый отрезок сезона-2024/2025, так как был в отпуске после участие в Кубке Америки в составе сборной Колумбии, которая стала серебряным призером турнира.
Сегодня, 4-го августа, команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с воронежским "Факелом" в 3-м туре РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Мостовой: Кордоба представляет большую ценность для "Краснодара", чем Мусаев
Бывший игрок сборной России Александр Соболев высказался о нападающем "Краснодара" Джоне Кордобе и тренере "быков" Мураде Мусаеве.
Фото: ФК "Краснодар"