"Конечно, доволен игрой. Мне кажется, что слишком расслабленно начали матч, но потом добавили. "Оренбург" - неприятная команда, с ней нужно играть в шахматный футбол. Реализация порадовала, но могли забить и больше, было пару хороших моментов", - сказал Николич.
Сегодня, 4 августа, московский ЦСКА на своем поле обыграл "Оренбург" со счетом 5:1. В составе армейцев дублем отметился защитник Игорь Дивеев, а также полузащитник Иван Обляков, нападающий Тамерлан Мусаев и защитник Келлвен. За гостей одним забитым мячом отметился полузащитник Дмитрий Рыбчинский. После трех туров подопечные Марко Николича набрали семь очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. В четвертом туре армейцы отправятся в гости к "Краснодару", "Оренбург" примет на своем поле тольяттинский "Акрон".
Источник: "Матч ТВ"
Главный тренер ЦСКА Николич: "Оренбург" - неприятная команда, с ней нужно играть в шахматный футбол
Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу своей команды над "Оренбургом" в 3-м туре РПЛ.
Фото: ЦСКА