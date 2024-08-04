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Главный тренер ЦСКА Николич: "Оренбург" - неприятная команда, с ней нужно играть в шахматный футбол

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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу своей команды над "Оренбургом" в 3-м туре РПЛ.
Фото: ЦСКА
"Конечно, доволен игрой. Мне кажется, что слишком расслабленно начали матч, но потом добавили. "Оренбург" - неприятная команда, с ней нужно играть в шахматный футбол. Реализация порадовала, но могли забить и больше, было пару хороших моментов", - сказал Николич.

Сегодня, 4 августа, московский ЦСКА на своем поле обыграл "Оренбург" со счетом 5:1. В составе армейцев дублем отметился защитник Игорь Дивеев, а также полузащитник Иван Обляков, нападающий Тамерлан Мусаев и защитник Келлвен. За гостей одним забитым мячом отметился полузащитник Дмитрий Рыбчинский. После трех туров подопечные Марко Николича набрали семь очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. В четвертом туре армейцы отправятся в гости к "Краснодару", "Оренбург" примет на своем поле тольяттинский "Акрон".

Источник: "Матч ТВ"

ЦСКА Оренбург Марко Николич
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