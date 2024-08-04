"Сложная игра, счет 0:0. В этой ситуации для "Факела" это сродни победе? Не сказал бы, могли выиграть. Конечно, тяжело. У них большой процент владения мячом. По одному забили, по одному отменили. Могли выиграть, это было бы заслуженно с точки зрения нашей самоотдачи", - сказал Божин в эфире "Матч ТВ".
Встреча воронежского "Факела" и "Краснодара" прошла 4 августа в Воронеже. Команды смогли забить по голу, но в обоих случаях взятие ворота отменяли после пересмотра эпизодов на VAR. Благодаря домашней ничье "Факел" набрал первое очко в этом сезоне, в предыдущих играх воронежцы проиграли "Акрону" (0:2) и московскому "Динамо" (1:3). Для "Краснодара" ничейный результат стал третьим кряду, в первых трех турах клуб не смог победить, чего не было на протяжении последних 14 лет. Кроме этого, команда Мурада Мусаева повторила антирекорд по забитым мячам - всего один гол в первых трех матчах на старте сезона, такой же результат был в сезоне-2015/16.
Игрок "Факела" Божин - о ничье с "Краснодаром": могли выиграть, это было бы заслуженно с точки зрения нашей самоотдачи
Защитник "Факела" Сергей Божин поделился впечатлениями от игры с "Краснодаром" (0:0) в рамках 3-го тура РПЛ.
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