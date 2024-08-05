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Наставник "Динамо" Мх Биджиев - о поражении "Пари НН": по судейству есть не то что вопросы, есть недоумение

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Главный тренер "Динамо" Махачкала Хасанби Биджиев прокомментировал поражение своей команды от "Пари НН" (0:1) в 3-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала
"Вопросы к своей команде всегда есть. От этого никуда не денешься. Без вопросов к своей команде нет движения вперед. По судейству есть не то что вопросы, есть недоумение после принятых решений", - заявил Биджиев.

Махачкалинское "Динамо" минимально уступило "Пари НН" в рамках 3-го тура чемпионата России. Единственный гол в матче гости забили на 82-й минуте. Главный арбитр Ян Бобровский назначил пенальти, который реализовал полузащитник Николай Калинский. Защитник "Динамо" Муталип Алибеков был удален с поля на исходя часа игры. Последние 30 минут хозяева провели в меньшинстве.

Источник: "Матч ТВ"

Нижний Новгород Динамо Мх Хасанби Биджиев Ян Бобровский
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