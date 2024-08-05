"Не удивлюсь, если Файзуллаев уедет в топовый европейский клуб В команду какого уровня? Не в "Барселону", но в клуб, который идет на пятом-шестом месте. В "Реал Сосьедад"? Например. Если Аббос продолжит играть на том же уровне, то через год-два мы можем уже не увидеть его в ЦСКА", - цитирует Дзагоева "СЭ".
Вингер сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев перебрался в ЦСКА летом прошлого года. За трансфер молодого футболиста "армейцы" заплатили "Пахтакору" из чемпионата Узбекистана 500 тысяч евро в августе 2023-го. Сейчас трансферная стоимость Файзуллаева, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Файзуллаева 4+11 по системе гол+пас в 22-х матчах РПЛ в составе ЦСКА. Всего во всех турнирах 20 летний вингер оформил 5 голов и 14 ассистов в 32-х встречах.
Дзагоев: не удивлюсь, если Файзуллаев уедет в топ-клуб Европы, не в "Барселону", а, например в "Реал Сосьедад"
Экс-игрок сборной России Алан Дзагоев оценил шансы вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева переехать в Европу в ближайшее время.
Фото: "Матч ТВ"