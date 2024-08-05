- Прежде всего хочу попросить прощения перед всеми нашими болельщиками и всеми, кто поддерживает "Ахмат". Я пока не могу найти объяснения, что случилось в матче с "Локомотивом". Может быть, такие поражения иногда нужны, чтобы ты мог сделать выводы и смог показать свою лучшую игру в будущем. И в матче с "Краснодаром", и в матче с "Оренбургом" мы играли хорошо, но не смогли добиться победы. Но что произошло в воскресенье, пока загадка для меня, - передаёт слова Бериши Matchtv.ru.
Матч 3 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" - "Локомотив" завершился разгромным домашним поражением бело-зелёных со счётом 0:5. В составе гостей дубль оформил центральный защитник Жерзино Ньямси, ассистентский хет-трик и забитый мяч записал на свой счёт полузащитник Алексей Батраков.
В трёх стартовых матчах нового сезона Российской премьер-лиги "Ахмат" набрал 2 очка и находится в турнирной таблице чемпионата России на 14 месте - в зоне стыковых матчей. Ранее грозненцы дважды сыграли вничью - с "Краснодаром" дома (1:1) и "Оренбургом" на выезде (0:0).
Бериша извинился за поражение "Ахмата" из Грозного от "Локомотива" со счётом 0:5
Вингер грозненского "Ахмата" Бернард Бериша прокомментировал разгромное домашнее поражение от московского "Локомотива" (0:5) в матче 3 тура РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"