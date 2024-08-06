"У "Зенита" чувствуется какая-то уверенность, запас прочности. Такая у них команда сейчас. Пока непонятно, кто их остановит. Надежда на "Динамо", - цитирует Песьякова Legalbet.
Сергей Песьяков перебрался в "Крылья Советов" из "Ростова" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. На старте сезона он провел в составе "Крыльев" 2 матча и пропустил в них 4 мяча: 3 - от "Спартака" в РПЛ и 1 - от махачкалинского "Динамо" в Кубке.
"Зенит" и московское "Динамо" - единственные команды в РПЛ с максимумом очков (по 9) после 3-х туров. Они и возглавляют турнирную таблицу. "Зенит" сыграет против "Динамо" в 4-м туре РПЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 10-го августа.
Песьяков: пока непонятно, кто остановит "Зенит". Надежда на "Динамо"
Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Песьяков оценил игру "Зенита" на старте текущего сезона.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"