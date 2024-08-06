"У нападающих бывает такое, что им нужно забить один гол, а дальше прорвёт. У Угальде так же. Вы видите, что происходит сейчас. Манфред забивает каждую игру. Поздравляю его с этим", - заявил Денисов.
Московский "Спартак" одержал победу над "Крыльями Советов" (3:0) в матче 3-го тура РПЛ. Форвард красно-белых Манфред Угальде оформил дубль. Таким образом, коста-риканец забил 4-й гол в 4-х официальных матчах на старте сезона. Ранее он отличался в матче 2-го тура с "Химками" (3:1) и с "Динамо" (3:0) в Кубке России.
Манфред Угальде перешел в "Спартак" из нидерландского "Твенте" в январе 2024-го года. В весенней части прошлого сезона на его счету 1 гол в 16-ти матчах.
Источник: "Чемпионат"
Защитник "Спартака" Денисов: Угальде нужен был один гол, теперь он забивает в каждом матче
Защитник "Спартака" Даниил Денисов высказался о результативности форварда команды Манфреда Угальде.
Фото: официальный сайт "Спартака"