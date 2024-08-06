"Владимир Федотов обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с ПФК ЦСКА. Первое заседание состоится 6 августа", - цитируют представителя службы коммуникаций РФС "РИА Новости".
По данным источника, Владимир Федотов не будет принимать участия в заседании. Его интересы будут представлять юристы. Напомним, Владимир Федотов обратился в палату по разрешению споров с иском к своему бывшему клубу ЦСКА. Российский тренер был уволен из команды в конце прошлого сезона.
По версии Федотова, его увольнение из ЦСКА без выплаты компенсации было неправомерным. Напомним, "армейцы" заняли по итогам прошлого сезона 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
Стало известно, когда состоится рассмотрение иска Владимира Федотова к ЦСКА
Стала известна дата первого заседания РФС по делу между ЦСКА и бывшим главным тренером "армейцев" Владимиром Федотовым.
Фото: ПФК ЦСКА