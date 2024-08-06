"В прошлом сезоне, как мне казалось, игрокам "Зенита" мотивации порой не хватало. Сейчас игроки настроены, решительны, не откладывают в долгий ящик. Сразу играют активно, результативно. И Глушенков пришелся ко двору - и забивает, и отдает", - сказал Александр Горшков.
В первых трех турах Российской Премьер-Лиги "Зенит" одержал три победы, при этом не пропустив ни одного мяча и забив 13 голов. По разнице забитых и пропущенных мячей - это лучший старт в истории российского футбола. Сине-бело-голубые также обыграли "Краснодар" в матче за Суперкубок России сезона-2024/25, выступление в Кубке России петербуржцы также начали с победы - 3:0 против воронежского "Факела".
В это летнее трансферное окно состав петербургского клуба пополнили лучший ассистент прошлого сезона РПЛ Максим Глушенков, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, а также голкипер Евгений Латышонок. Максим в пяти играх за "Зенит" забил восемь голов и сделал одну голевую передачу. Александр Горшков отметил, что переход в команду новых футболистов положительно повлиял на конкуренцию, в том числе на легионеров.
Источник: "РБ Спорт"
Горшков: в прошлом сезоне "Зениту" порой не хватало мотивации. Сейчас в долгий ящик не откладывают
Бывший игрок "Зенита" Александр Горшков сравнил текущую форму команды с "Зенитом" прошлого сезона.
Фото: ФК "Зенит"