"Бороться за тройку будут команды, у которых сильнее атака. Катастрофически низкий уровень защитников у 12 клубов из 16. Команды демонстрируют дворовый футбол уровня Медиалиги. Подтверждение этому - разгромные счета в каждом туре. (...) В целом сейчас десять команд одного низкого уровня, готовых к вылету. Беспрецедентная ситуация", - заявила Салихова.
По её мнению разница между клубами возникла из-за различных финансовых условиях. Большинство команд не могут позволить укомплектовать состав на должном уровне, в то время как "Зенит" и "Спартака" "закупаются игроками на два полноценных состава", отметила Салихова.
После трех туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает чемпион шести последних сезонов петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые набрали 9 очков, при этом показав разницу забитых и пропущенных мячей 13:0. В последней игре 3-го тура команда Сергея Семака нанесла разгромное поражение "Ростову" со счетом 5:0. В предыдущих матчах зенитовцы обыграли казанский "Рубин" (4:0) и самарские "Крылья Советов" (3:0). Второе место в лиге с 9-ю набранными очками занимает московское "Динамо", на третьем расположился ЦСКА с 7-ю очками в активе.
Источник: Metaratings
Салихова: 12 из 16 клубов РПЛ демонстрируют дворовый футбол уровня Медиалиги
Жена бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова в уничижительной форме раскритиковала большинство клубов РПЛ за уровень игры в обороне.
Фото: "Чемпионат"